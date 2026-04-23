Meta yapay zeka yatırımları için binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Meta Platforms, maliyetleri azaltmak ve yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla iş gücünde ciddi bir küçülmeye gidiyor. Şirketin yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağı, ayrıca 6 bin açık pozisyonu iptal edeceği bildirildi.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 10'U ETKİLENECEK

2025 sonu itibarıyla yaklaşık 78 bin çalışanı bulunan Meta’da planlanan kesintiler, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor. Şirket içi yazışmalarda, bu kararın doğrudan yapay zekadan kaynaklanmadığı ancak artan yatırımların dengelenmesi için gerekli olduğu ifade edildi.

YAPAY ZEKAYA DEV BÜTÇE

Meta’nın 2026 yılı için yapay zeka harcamalarını 72 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Bu büyük yatırım hamlesi, şirketin maliyet yapısında yeniden düzenlemeye gitmesine neden oldu.

“ZOR AMA GEREKLİ BİR KARAR”

Meta İnsan Kaynakları Direktörü Janelle Gale, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Şirketi daha verimli yönetmek ve diğer yatırımları dengelemek için bu adımı atıyoruz” ifadelerini kullandı. Gale, kararın zor olduğunu ancak kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE BENZER BİR TABLO

Meta’nın yanı sıra Microsoft ve Amazon da benzer şekilde iş gücünde küçülmeye gidiyor. Microsoft’un binlerce çalışana gönüllü ayrılık teklif etmeyi planladığı, Amazon’un ise yıl başında 16 bin pozisyonda kesintiye gittiği biliniyor.