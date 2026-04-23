İran: "Ablukaya rağmen İran'a ait gemi Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştı"

İran basını, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ve müdahale girişimlerine rağmen, İran'a ait pirinç taşıyan bir dökme yük gemisinin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı unsurlar eşliğinde Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştığını bildirdi.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemi trafiği ciddi ölçüde aksarken, İran ablukaya rağmen bir yük gemisinin ülkeye ulaştığını duyurdu. İran basınında yer alan haberde, "İran'a ait pirinç taşıyan bir dökme yük gemisi, ABD donanmasının el koyma girişimine rağmen, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar tarafından eskort edilerek Umman Denizi'nden güvenli şekilde geçti ve İran'a ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin deniz ablukası sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, ateşkese rağmen İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürüleceğini belirtmiş, ABD donanmasının bölgedeki denetim faaliyetlerine devam edeceğini vurgulamıştı. İranlı yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda, ülkenin deniz ticaretinin kesintiye uğratılmasına izin verilmeyeceğini ve gerektiğinde askeri unsurların gemilere refakat edeceğini açıklamıştı. - TAHRAN

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu! Hamaney'den açıklama geldi
UEFA'dan Arda Turan'a ceza

Arda Turan'a ceza verildi!
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!

Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
UEFA'dan Arda Turan'a ceza

Arda Turan'a ceza verildi!
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında