Antalyasporlu van de Streek'in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen Hollandalı futbolcu Sander van de Streek’in kızı, 23 Nisan kutlamasının ardından eve dönüş yolculuğunda İstiklal Marşı'nı okudu. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük ilgi görürken, binlerce beğeni aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Sander van de Streek, bu kez sahadaki performansıyla değil, kızının kalpleri ısıtan görüntüsüyle gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan minik Van de Streek, eve dönüş yolunda sergilediği performansla Türkiye’nin takdirini topladı.

İSTİKLAL MARŞI'NI EZBERE OKUDU

Okulundaki bayram kutlamalarından dönen küçük kız, araç içerisinde büyük bir şevkle İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Hollandalı ailenin kızının, marşımızın kelimelerini büyük bir özenle telaffuz etmesi ve o anlardaki heyecanı babası tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ailesinin sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüler kısa sürede viral oldu. Türk futbolseverler, büyük ilgi gösterdiği bu videoya binlerce beğeni gönderdi. 

Cemre Yıldız
