Haberler

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan’da Taşnak Partisi'nin seçim gösterisinde skandala imza atıldı. Bir grup, Türk bayrağına alçakça saldırı düzenleyerek yaktı. Tepki gösteren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, olayı “kışkırtıcı ve kabul edilemez” olarak nitelendirirken, soruşturma başlatıldı.

  • Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Taşnak Partisi'nin seçim gösterisinde bir grup Türk bayrağını ateşe verdi.
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bayrak yakma eylemini 'sorumsuz ve kabul edilemez' olarak nitelendirdi.
  • Ermenistan Soruşturma Komitesi ve Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da skandal görüntüler kaydedildi. Taşnak Partisi'nin seçim gösterisinde bir grup hadsiz, Türk bayrağını ateşe verdi. Görüntülerin yayılmasının ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan tepki geldi.

PAŞİNYAN'DAN AÇIKLAMA 

Armenpress’e yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın bu tür eylemleri “sorumsuz ve kabul edilemez” bulduğunu aktardı. Açıklamada, uluslararası alanda tanınan bir devletin bayrağına yönelik bu tür davranışların gerilim yaratacağı, Paşinyan'ın özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka türlü değerlendirilemeyeceğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir ülkenin, hele ki komşu bir ülkenin bayrağını yakmak anlamsız, utanç verici ve şiddetle kınanması gereken bir eylemdir. Bu tür sefilce provokasyonlar ise barışa ve geleceğe karşı yapılmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Ermenistan Soruşturma Komitesi ve Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, eyleme katılan kişilerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini açıkladı.

Elif Yeşil
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıufo:

İki ülkenin yakınlaşmasını istemiyorlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

