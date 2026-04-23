Brent petrol yeniden 100 doları geçti

İran’ın başkenti Tahran’da duyulan patlama sesleri ve hava savunma sistemlerinin devreye girmesi, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri zirveye taşıdı.

BRENT PETROL 105 DOLAR SEVİYESİNDE

Bölgedeki ateşkesin bozulduğuna dair endişelerin artmasıyla birlikte brent petrolün varil fiyatı aniden yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Bu sıçramayla birlikte petrol fiyatları 105 dolar seviyesine kadar ulaşarak son dönemin en yüksek rakamlarından birini gördü.

Enerji koridorlarındaki belirsizlik, özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki arz güvenliğini tehdit ederken yatırımcıların "güvenli liman" arayışını hızlandırdı. Analistler, bölgedeki askeri hareketliliğin devam etmesi durumunda enerji fiyatlarındaki baskının artabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Piyasalar şimdi Tahran’dan gelecek resmi açıklamalar ve çatışmanın seyrine kilitlenmiş durumda.

BRENT PETROLDA "HÜRMÜZ BOĞAZI" ETKİSİ

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

