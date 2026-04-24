Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok

Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert söylemlerinin ardından nükleer silah kullanma ihtimalini reddederek dikkat çeken bir mesaj verdi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, geleneksel askeri yöntemlerin yeterli olduğunu savunurken, nükleer silahların hiçbir ülke tarafından kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası nükleer saldırı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce sert söylemleriyle gündeme gelen Trump, nükleer silah kullanma ihtimalini reddederek, “Buna ihtiyacımız yok” dedi.

“GELENEKSEL YÖNTEMLER YETERLİ”

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’a karşı nükleer silah kullanmayı düşünüp düşünmediği sorusunu çok net  bir şekilde cevapladı: “Hayır, kullanmazdım. Nükleer silah kullanmadan, son derece geleneksel yöntemlerle onları zaten yok etmişken neden nükleer kullanalım?” 

“KİMSE KULLANMALI" VURGUSU 

Trump ayrıca, nükleer silahların hiçbir ülke tarafından kullanılmaması gerektiğini dile getirerek, “Nükleer silahların hiç kimse tarafından kullanılmasına asla izin verilmemelidir” dedi ve bu tür soruları "aptalca" bulduğunu dile getirdi. 

Elif Yeşil
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı

Netanyahu bir kez daha kabul etti, ateşkes uzatıldı
Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Görüntüdeki minik, Süper Lig'in Hollandalı yıldızının kızı
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Görüntüdeki minik, Süper Lig'in Hollandalı yıldızının kızı
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş
'Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi' iddiası

Hamaney'le ilgili İran'ı karıştıracak iddia! Bu yüzden gözükmüyormuş