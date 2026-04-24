Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası nükleer saldırı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce sert söylemleriyle gündeme gelen Trump, nükleer silah kullanma ihtimalini reddederek, “Buna ihtiyacımız yok” dedi.

“GELENEKSEL YÖNTEMLER YETERLİ”

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’a karşı nükleer silah kullanmayı düşünüp düşünmediği sorusunu çok net bir şekilde cevapladı: “Hayır, kullanmazdım. Nükleer silah kullanmadan, son derece geleneksel yöntemlerle onları zaten yok etmişken neden nükleer kullanalım?”

“KİMSE KULLANMALI" VURGUSU

Trump ayrıca, nükleer silahların hiçbir ülke tarafından kullanılmaması gerektiğini dile getirerek, “Nükleer silahların hiç kimse tarafından kullanılmasına asla izin verilmemelidir” dedi ve bu tür soruları "aptalca" bulduğunu dile getirdi.