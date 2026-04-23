Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Daha önce Ahmet Türk, Ahmet Özer ve Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı çağrılara ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür” diyerek mesaj verdi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan resepsiyonunda daha önce yaptığı çağrılara ilişkin sorulara 'Sözümüz sözdür' yanıtını verdi.
  • Bahçeli, şubat ayında grup toplantısında 'Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir' ifadelerini kullanmıştı.
  • Ahmet Türk ve Ahmet Özer, Bahçeli'nin çağrılarını önemli bulduklarını ancak somut adımlar beklediklerini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı çağrılara ilişkin yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRILAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bahçeli’nin, Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in görevlerine iadesi ile Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı çağrılar, resepsiyonda yeniden gündeme taşındı. Gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlayan Bahçeli, önceki açıklamalarının arkasında durduğunu vurguladı.

“KARARIMIZ NETTİR” MESAJI 

MHP lideri, şubat ayında partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırmıştı.

SİYASETTE YANKI BULDU 

Bahçeli’nin çıkışı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ahmet Türk, çağrının önemli olduğunu ancak toplumun artık somut adımlar beklediğini ifade etmişti

Ahmet Özer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin mesajlarının “barış süreci ve demokratikleşme açısından kıymetli” olduğunu belirterek, kayyım uygulamalarına son verilmesi yönündeki çağrıların önemine dikkat çekmişti.

Bahçeli’nin “sözümüz sözdür” vurgusu, yaptığı çağrıların devamının gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşırken, siyasi çevrelerde gözler bundan sonraki somut adımlara çevrildi.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

