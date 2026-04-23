Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri gerçekleşecek.

  • Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri: Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-Konyaspor.
  • Beşiktaş-Konyaspor maçı 5-7 Mayıs, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 12-14 Mayıs arasında oynanacak.
  • Yarı finaller tek maç eleme usulüyle oynanacak, final 24 Mayıs'ta.

BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR OYNANDI 

Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla eleyen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçen Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor'u 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık galibiyetle kupa dışına iten Beşiktaş, adlarını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu. Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor müsabakası, 5-6 veya 7 Mayıs'tan birinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak.

MAÇLAR TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finale yükselecek.

Kaynak: AA
