İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi süresiz olarak uzattığını açıklamasından günler sonra korkulan oldu. İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

TAHRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İran medyasından Mehr, ülkenin doğu ve batı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girerek saldırılara karşılık verdiğini bildirdi. Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN "BİZ SALDIRMADIK" AÇIKLAMASI

Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, İsrail ordusundan açıklama geldi. İsrail yetkilileri, İran’daki patlamalarla bir ilgilerinin olmadığını ve herhangi bir operasyon düzenlemediklerini savundu. Bölgedeki gerilim devam ederken, saldırının ateşkes sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. ABD'li yetkililer de ateşkesin durumunda değişiklik olmadığını söyledi.

"12 DRON DÜŞÜRÜLDÜ"

İran medyası, ateş açılan hava araçlarının muhtemelen keşif dronları olduğunu ve on iki hedefin havada düşürüldüğünü duyurdu.

TRUMP: İRAN'IN VAKTİ YOK

Tahran'daki gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump açıklamasında şunları söyledi: "Benim dünyalar kadar vaktim var ama İran'ın yok — saat işliyor! Bazı medya kuruluşlarının abone ve izleyici sayısında bu kadar kötü durumda olmasının sebebi, artık güvenilirliklerinin kalmamış olmasıdır. İran'ın donanması denizin dibinde, hava kuvvetleri yerle bir edilmiş durumda, uçaksavar ve radar silahları yok oldu, liderleri artık aramızda değil, abluka hava sızdırmaz ve güçlü; ve buradan sonrası sadece daha da kötüye gider — Zaman onlardan yana değil!

Bir anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır."

KATZ: ABD'DEN YEŞİL IŞIK BEKLİYORUZ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'da patlama sesleri duyulmadan kısa süre önce açıklama yaptı. Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı yapan Katz, "İsrail, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılmasına hazır, hedefler belirlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Katz, "ABD'den yeşil ışık bekliyoruz." diyerek İran liderlerine suikast düzenleyecekleri, ülkenin enerji ve elektrik altyapısı ile ekonomik altyapısını hedef alacakları tehdidinde bulundu.

İran'a yeni saldırıların daha farklı ve ölümcül olacağı iddiasında bulunan İsrail Savunma Bakanı, en hassas noktalara yıkıcı darbeler indirilerek bu kez Tahran yönetiminin devrileceğini savundu.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.