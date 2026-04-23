Beştepe'de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Külliye’de kabul etti. Törene, Kırklareli’nde okuduğu şiirle tanınan minik Gülsu ve ağabeyi damga vurdu. Bakan Tekin’in takdimiyle Erdoğan’ın yanına gelen ağabey, kardeşinin videosu izlenirken gözyaşlarına boğuldu. Erdoğan’ın sarılarak teselli ettiği çocuk, ardından "Minareler süngü" şiirini ezberden okudu. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Törene, Kırklareli’nde okuduğu Bayrak şiiriyle gönülleri fetheden minik Gülsu ve ona o şiiri öğreten ağabeyi damga vurdu.

BAKAN TEKİN'DEN ANLAMLI TAKDİM 

Kabulün en özel anlarından biri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Gülsu’nun ağabeyini elinden tutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına getirmesiyle yaşandı. Bakan Tekin, milyonların izlediği o videoda Gülsu’nun başarısının arkasındaki gizli kahramanı Erdoğan’a tanıttı.

GÜLSU'NUN VİDEOSUNU İZLENİRKEN GÖZYAŞLARI SEL OLDU 

Program sırasında minik Gülsu’nun hafızalara kazınan şiir okuma videosu dev ekrana yansıtıldı. Kardeşinin o masum ve coşkulu hallerini izleyen ağabey, bir anda duygularına yenik düşerek gözyaşlarına boğuldu. Genç adamın hıçkırıklarını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir şefkatle ona sarılarak teselli etti.

ERDOĞAN DA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI 

Küçük çocuğun gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladığı o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duygusallaştığı görüldü. Yaşananların etkisinde kalarak ağlamaya başlayan Erdoğan gözyaşlarını silerek gizlemeye çalıştı. 

KÜLLİYE'DE YANKILANAN ŞİİR: MİNARELER SÜNGÜ 

Duygusal anların ardından ağabey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzurunda o tarihi dizeleri ezberden okumaya başladı:

"Minareler süngü, camiler miğfer,

Müminler asker, ordumuzun bekçisi..."

Ağabeyin şiiri okuduğu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine duygusallaştığı ve gözlerinin dolduğu kameralara yansıdı.

Bir köy evinde kardeşine şiir ezberleten ağabeyin, bu kez o şiiri devletin zirvesinde seslendirmesi salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

KARDEŞTEN KARDEŞE EN GÜZEL MİRAS

Kırklareli’nin Vize ilçesi Sergen Köyü’nden Külliye’ye uzanan bu hikaye, 23 Nisan ruhunun en saf halini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan ve bayrak sevgisini kardeşine aşılayan ağabeyi ve minik Gülsu’yu tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (1)

Wingchun07:

Duygusu olan biri halkına bu kadar zulüm yapmaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

