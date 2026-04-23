İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el koyduğunu açıkladı ve operasyonların görüntülerini yayınladı. Gemiler, gerekli izinler olmadan seyir güvenliğini tehlikeye attıkları iddiasıyla durduruldu.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

Devrim Muhafızları 2 gemiye el konulduğunu açıklamıştı

DMO'dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek, "MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve 'Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir" denilmişti. - TAHRAN

