Rektör Haberleri - Rektör Haber - Haberler

Rektör Haberleri
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Atatürk Üniversitesinde "Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Yaşanan Dönüşüm" konuşuldu
CHP'li Onursal Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin Bir Firma ile Paylaşıldığı İddialarını Bakan Özer'e Sordu
Eğitim Sen Açıkladı: ODTÜ Rektörlüğü İki Araştırma Görevlisini Görevden Uzaklaştırdı
Vali Yazıcı'dan jandarmaya: "Sizler sayesinde Anadolu kıyamete kadar Türk yurdu kalacak"
Bakan Varank: Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz
Bakan Çavuşoğlu, Bingöl'de "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı"nda konuştu Açıklaması
Vali Taşbilek Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması birincilerini ağırladı
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret