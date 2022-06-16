Rektör Haberleri - Rektör Haber - Haberler

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Rektör Haberleri

Rektör haber, Rektör son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Rektör - 36 Dakika Önce
TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi

TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi

Rektör - 40 Dakika Önce
Van'da 230 çocuğa glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Van'da 230 çocuğa glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Rektör - 44 Dakika Önce
Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü

Vali Tekbıyıkoğlu'na 'empati' ödülü

Rektör - 44 Dakika Önce
Üniversitede mail bienali

Üniversitede mail bienali

Rektör - 58 Dakika Önce
Kapadokya Teknopark genişliyor

Kapadokya Teknopark genişliyor

Rektör - 1 Saat Önce
Aydın: 'Hizmet için adayım'

Aydın: "Hizmet için adayım"

Rektör - 1 Saat Önce
BALIKESİR - 'Yapay zeka yetiştirme' protokolü imzalandı

BALIKESİR - "Yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Rektör - 2 Saat Önce
Malatya'da 274 üniversite öğrencisi destek AFAD gönüllüsü oldu

Malatya'da 274 üniversite öğrencisi destek AFAD gönüllüsü oldu

Rektör - 2 Saat Önce
Kayseri Üniversitesinin 2 yüksekokulu öğrencileri mezun oldu

Kayseri Üniversitesinin 2 yüksekokulu öğrencileri mezun oldu

Rektör - 3 Saat Önce
Geleceğin yazarları 'Bilge Yazarlar' sertifikalarını aldı

Geleceğin yazarları "Bilge Yazarlar" sertifikalarını aldı

Rektör - 3 Saat Önce
Munzur Üniversitesi'nde Bölüm Başkanı Araştırma Görevlisini Darp Etti İddiası

Munzur Üniversitesi'nde Bölüm Başkanı Araştırma Görevlisini Darp Etti İddiası

Rektör - 3 Saat Önce
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: 'İddialar asılsız'

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "İddialar asılsız"

Rektör - 4 Saat Önce
ERÜ Rektörü Çalış'tan, KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

ERÜ Rektörü Çalış'tan, KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

Rektör - 4 Saat Önce
Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

Rektör - 5 Saat Önce
Atatürk Üniversitesinde 'Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Yaşanan Dönüşüm' konuşuldu

Atatürk Üniversitesinde "Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Yaşanan Dönüşüm" konuşuldu

Rektör - 5 Saat Önce
'Mutlu Köpekler Kampüsü' ile sahipsiz hayvanlar yuvaya kavuştu

"Mutlu Köpekler Kampüsü" ile sahipsiz hayvanlar yuvaya kavuştu

Rektör - 5 Saat Önce
Kars'ta ilgili tüm birimlerin katılımıyla kapsamlı deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta ilgili tüm birimlerin katılımıyla kapsamlı deprem tatbikatı yapıldı

Rektör - 5 Saat Önce
CHP'li Onursal Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin Bir Firma ile Paylaşıldığı İddialarını Bakan Özer'e Sordu

CHP'li Onursal Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin Bir Firma ile Paylaşıldığı İddialarını Bakan Özer'e Sordu

Rektör - 5 Saat Önce
Kars'ta nefesleri kesen deprem tatbikatı

Kars'ta nefesleri kesen deprem tatbikatı

Rektör - 8 Saat Önce
Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi

Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi

Rektör - 15 Saat Önce
KBÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

KBÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Rektör - Dün 23:32
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Rektör - Dün 22:26
Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı

Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı

Rektör - Dün 20:20
Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor

Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor

Rektör - Dün 20:10
Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Rektör - Dün 20:01
Vali Ozan Balcı Van YYÜ Rektörü Şevli'yi ziyaret etti

Vali Ozan Balcı Van YYÜ Rektörü Şevli'yi ziyaret etti

Rektör - Dün 19:58
Vali Ozan Balcı anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Ozan Balcı anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu

Rektör - Dün 19:50
Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Rektör - Dün 19:41
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Rektör - Dün 17:54
Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Rektör - Dün 17:46
KTMÜ kampüsünde Geleneksel Spor Oyunları Meydanı oluşturuldu

KTMÜ kampüsünde Geleneksel Spor Oyunları Meydanı oluşturuldu

Rektör - Dün 17:37
OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'

OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'

Rektör - Dün 17:34
Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenleri gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenleri gerçekleştirildi

Rektör - Dün 16:59
Eğitim Sen Açıkladı: ODTÜ Rektörlüğü İki Araştırma Görevlisini Görevden Uzaklaştırdı

Eğitim Sen Açıkladı: ODTÜ Rektörlüğü İki Araştırma Görevlisini Görevden Uzaklaştırdı

Rektör - Dün 16:42
Gümüşhane'deki Afrikalı öğrenciler yerel kıyafetleriyle horon oynadı

Gümüşhane'deki Afrikalı öğrenciler yerel kıyafetleriyle horon oynadı

Rektör - Dün 16:00
AİÇÜ'de personellere teşekkür belgesi verildi

AİÇÜ'de personellere teşekkür belgesi verildi

Rektör - Dün 15:43
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Rektör - Dün 15:09
Karaman'dan kısa kısa

Karaman'dan kısa kısa

Rektör - Dün 14:31
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Rektör - Dün 14:02
Vali Yazıcı'dan jandarmaya: 'Sizler sayesinde Anadolu kıyamete kadar Türk yurdu kalacak'

Vali Yazıcı'dan jandarmaya: "Sizler sayesinde Anadolu kıyamete kadar Türk yurdu kalacak"

Rektör - Dün 13:11
'Tazelenme Üniversitesi' ile 60'ından sonra okullu oldular

"Tazelenme Üniversitesi" ile 60'ından sonra okullu oldular

Rektör - Dün 12:50
Bakan Varank: Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz

Bakan Varank: Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz

Rektör - Dün 12:48
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Rektör - Dün 12:47
Üniversite öğrencileri 6 yıldır 'Ahilik yemini' ile mezun oluyor

Üniversite öğrencileri 6 yıldır "Ahilik yemini" ile mezun oluyor

Rektör - Dün 12:31
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kiraz Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kiraz Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor

Rektör - Dün 12:08
Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Rektör - Dün 11:55
Trakya Üniversitesinde 'El Sempozyumu' düzenlendi

Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi

Rektör - Dün 11:37
Çubuk'ta 'Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi' törenle başladı

Çubuk'ta "Sanal Gerçeklik Kullanımı Eğitici Eğitimi" törenle başladı

Rektör - Dün 11:15
Ailesiyle 40 yıl önce saman yüklü kamyonetle geldiği Bursa'ya, üniversite kurdu

Ailesiyle 40 yıl önce saman yüklü kamyonetle geldiği Bursa'ya, üniversite kurdu

Rektör - Dün 10:42
Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak

Prof. Dr. Sabri Orman İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anılacak

Rektör - Dün 10:33
AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan Bartın'da ziyaretler

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan Bartın'da ziyaretler

Rektör - Dün 10:27
ÇAKÜ'de mezuniyet coşkusu sürüyor

ÇAKÜ'de mezuniyet coşkusu sürüyor

Rektör - Dün 10:23
ADÜ şampiyonlarını kutladı

ADÜ şampiyonlarını kutladı

Rektör - Dün 09:44
GÜNDEM / 15 Haziran 2022

GÜNDEM / 15 Haziran 2022

Rektör - Dün 09:01
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Haziran 2022

Rektör - 14.06.2022
Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu

Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu

Rektör - 14.06.2022
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Rektör - 14.06.2022
Trabzon Üniversitesine 30 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 30 akademisyen alınacak

Rektör - 14.06.2022
Bakan Çavuşoğlu, Bingöl'de 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Bingöl'de "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı"nda konuştu Açıklaması

Rektör - 14.06.2022
Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret

Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret

Rektör - 14.06.2022
Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 183. yılı kutlandı

Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 183. yılı kutlandı

Rektör - 14.06.2022
Niğde'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Rektör - 14.06.2022
Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı

Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı

Rektör - 14.06.2022
Üniversite kampüs alanına sürüngen savar yerleştirildi

Üniversite kampüs alanına sürüngen savar yerleştirildi

Rektör - 14.06.2022
Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Rektör - 14.06.2022
Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak

Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak

Rektör - 14.06.2022
Vali Taşbilek Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması birincilerini ağırladı

Vali Taşbilek Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması birincilerini ağırladı

Rektör - 14.06.2022
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Rektör - 14.06.2022
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı

ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı

Rektör - 14.06.2022
Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Rektör - 14.06.2022
Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrenciler 'Ahilik Yemini' ile mezun oldu

Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrenciler 'Ahilik Yemini' ile mezun oldu

Rektör - 14.06.2022
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

Rektör - 14.06.2022
Resim bölümü öğrencileri eserlerini sergiledi

Resim bölümü öğrencileri eserlerini sergiledi

Rektör - 14.06.2022
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Rektör - 14.06.2022
Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Rektör - 14.06.2022
TUA Başkanı Yıldırım üniversitelilere Milli Uzay Programı'nı anlattı

TUA Başkanı Yıldırım üniversitelilere Milli Uzay Programı'nı anlattı

Rektör - 14.06.2022
Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Rektör - 14.06.2022
Üniversitede kaset skandalında eski personel başkanına 'şantaj' suçlaması

Üniversitede kaset skandalında eski personel başkanına 'şantaj' suçlaması

Rektör - 14.06.2022
Rektör Aldemir, Adım Üniversiteleri toplantısına katıldı

Rektör Aldemir, Adım Üniversiteleri toplantısına katıldı

Rektör - 14.06.2022
Hendek OSB'de yer alan SUBÜ MYO'nun yeni binası tamamlanacak

Hendek OSB'de yer alan SUBÜ MYO'nun yeni binası tamamlanacak

Rektör - 14.06.2022
Hakkari'de düzenlenen 'Madencilik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

Hakkari'de düzenlenen "Madencilik Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı

Rektör - 13.06.2022
Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Rektör - 13.06.2022
Mezuniyet törenine yağmur engeli

Mezuniyet törenine yağmur engeli

Rektör - 13.06.2022
'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi' tanıtım toplantısı yapıldı

"Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" tanıtım toplantısı yapıldı

Rektör - 13.06.2022
Yılda 1250 ton domates üretimi hedeflenen merkez dünya piyasasına açılacak

Yılda 1250 ton domates üretimi hedeflenen merkez dünya piyasasına açılacak

Rektör - 13.06.2022
Mezun olan üniversite öğrencileri yağmur altında kep attı

Mezun olan üniversite öğrencileri yağmur altında kep attı

Rektör - 13.06.2022
GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Rektör - 13.06.2022
Genç iletişimciler kep attı

Genç iletişimciler kep attı

Rektör - 13.06.2022
ETÜ'de mezuniyet coşkuyla kutlandı

ETÜ'de mezuniyet coşkuyla kutlandı

Rektör - 13.06.2022
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'ya ziyaret

Rektör - 13.06.2022
Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Rektör - 13.06.2022
İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Rektör - 13.06.2022
GİBTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

GİBTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Rektör - 13.06.2022
Çocuklarına örnek olmak için 48 yaşında üçüncü üniversitesini bitirdi

Çocuklarına örnek olmak için 48 yaşında üçüncü üniversitesini bitirdi

Rektör - 13.06.2022
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Rektör - 13.06.2022
Çine MYO'da Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Çine MYO'da Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Rektör - 13.06.2022
Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu

Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu

Rektör - 13.06.2022
Prof. Dr. Karacabey: Barajın kalkması sınavın niteliğini değiştirdi

Prof. Dr. Karacabey: Barajın kalkması sınavın niteliğini değiştirdi

Rektör - 13.06.2022
ÖSYM Başkanı Aygün'den Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlıklarına ilişkin açıklama Açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün'den Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlıklarına ilişkin açıklama Açıklaması

Rektör - 13.06.2022
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