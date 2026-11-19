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Ordu Üniversitesince, 4. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi organize edildi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kongreye 22 ülkeden 260'ı aşkın bildiriyle katılım sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Baş, kongrelerin bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra akademisyenler ve genç araştırmacılar arasında etkileşimin, iş birliklerinin ve ortak proje geliştirme olanaklarının güçlendiği önemli bilimsel platformlar olduğunu vurguladı.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Baş, kongrenin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin üniversitelerinden katılan akademisyenlerin de sunum yaptığı programda, kongre başkanlarına plaket verildi.

Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğindeki kongre yarın sona erecek.

Kaynak: AA