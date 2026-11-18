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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) "11. Geleneksel Mangalda Hamsi Şöleni" gerçekleştirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte şarkıcı Macit Babuç sahne aldı.

Şenlikte, bir ton hamsi görevlilerce mangalda hazırlanarak öğrencilere ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerle bir yaşam alanı olduğunu belirtti.

Farklı şehirlerden ve kültürel çevrelerden gelen öğrencilerin üniversite bünyesinde bir araya gelmesinin önemli bir zenginlik oluşturduğunu ifade eden Aktekin, bu tür organizasyonların öğrenciler arasındaki iletişim, dayanışma ve üniversiteye aidiyet duygusunu güçlendirdiğini kaydetti.

Etkinliğe, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA