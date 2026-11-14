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Amasya Üniversitesi vize haftasında öğrencilere Rektörün katılımıyla çorba ikram etti

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Amasya Üniversitesi vize haftasında öğrencilere Rektörün katılımıyla çorba ikram etti
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Amasya Üniversitesi, vize haftasında Milli Hakimiyet yerleşkesinde sınavlarına hazırlanan öğrencilere akşam saatlerinde sıcak çorba ikram etti. Rektör Turabi ve yönetimin yaptığı dağıtımda amaç, öğrencilere yalnız olmadıklarını hissettirmek ve dayanışmayı güçlendirmek oldu.

Amasya Üniversitesi, öğrencilerinin sınav dönemindeki yoğun temposuna destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Vize Çorbası" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Milli Hakimiyet yerleşkesinde vize haftası boyunca düzenlenen etkinlik kapsamında, akşam saatlerinde sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.

Etkinlik çerçevesinde çorba dağıtımı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve üniversite yönetimi tarafından yapıldı.

Turabi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve kampüs ortamında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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