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Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan Rektör Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan Rektör Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile MSKÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akbıyık, üniversitenin Muğla'nın kalkınmasındaki rolüne değinip Gençlik Yılı'nda iş birliğinin güçleneceğini belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret eden Vali Akbıyık, üniversitenin Muğla'nın kalkınması ve akademik gelişiminde öncü bir role sahip olduğunu belirtti.

Muğla Gençlik Yılı kapsamında üniversite-kamu iş birliğinin en üst seviyeye taşınacağını ifade eden Vali Akbıyık, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak ortak projelerin hız kesmeden sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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