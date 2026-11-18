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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından 16-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi ile Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü iş birliğinde Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl Sarıkaya, Tokat Diş Hekimleri Odası Başkanı Kürşat Kapusuz, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra topluma katkı sağlayan çalışmalar yürütmesinin önemine değindi.

Ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, üniversitenin bilgi ve birikimini toplumun yararına sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından vatandaşlara ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Rektör Yılmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında Tokat'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Yaşadığım Şehri Tanıyorum" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA