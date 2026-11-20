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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini (MSKÜ) ziyaret etti.

Özvar, Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliğinin kuruluş toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Muğla'da MSKÜ Rektörlüğünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ile bir araya geldi.

Kaçar, görüşmede üniversitenin akademik faaliyetleri, bilimsel araştırmaları, eğitim öğretim çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında Özvar'a bilgi verdi.

Özvar'ın ziyareti kapsamında MSKÜ Senato Toplantısı da gerçekleştirildi.

Toplantıda, yükseköğretim sistemindeki güncel gelişmeler, üniversitelerin akademik ve kurumsal hedefleri ile yükseköğretimin geleceğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: AA