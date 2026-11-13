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KBÜ Kalite Komisyonu 2027 akreditasyonu hazırlıklarını görüştü

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KBÜ Kalite Komisyonu 2027 akreditasyonu hazırlıklarını görüştü
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Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında toplandı. Toplantıda 2026-2027 toplumsal katkı planı, akademik birimlerdeki kurul yapılarının standartlaştırılması ve 2027 program akreditasyonu başvuru hazırlıkları değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kalite Komisyonu toplantısında, kalite güvencesi, kurumsal gelişim, toplumsal katkı ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonu toplantısında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı toplumsal katkı planı, akademik birimlerdeki kurul yapılarının standartlaştırılması ve 2027 program akreditasyonu başvurularına yönelik hazırlıklar ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

KURUMSAL SÜREÇLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, üniversitenin kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi ve kurumsal süreçlerin standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi. Akademik birimlerdeki kurul ve komisyon yapılarının ortak bir standarda kavuşturulması ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılı toplumsal katkı planı değerlendirildi.

2027 yılında program akreditasyonu başvurusu yapmayı planlayan akademik birimlerin hazırlık süreçlerinin de ele alındığı toplantıda, akreditasyon standartlarına uyum ve başvuru öncesinde tamamlanması gereken çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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