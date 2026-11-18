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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi"nin düzenleme ekibi, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti.

Kongre Başkanı ve Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın'ın öncülüğündeki heyet, Rektör Kuyrukluyıldız ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, kongrenin bilimsel ve kültürel katkıları değerlendirilerek Türk dünyasında kadınların tarihsel süreçte üstlendikleri roller, toplumsal hayata katkıları ve liderlik deneyimlerinin akademik çalışmalarla ele alınmasının önemi vurgulandı.

Kongre Başkanı Altın, organizasyona sağladığı destek ve katkılardan dolayı Rektör Kuyrukluyıldız'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Rektör Kuyrukluyıldız da kongrenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen akademisyen ve görevlilere teşekkür belgesi ve plaket verdi.

Kuyrukluyıldız, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasının bilimsel çalışmalar aracılığıyla ele alınmasının önemine değinerek kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı