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Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz ile bir araya geldi.

Başkonsolos Goşgar Zeynalov’u makamında ağırlayan Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü tarihî, kültürel ve kardeşlik bağları vurgulanırken, iki ülke arasındaki iş birliğinin yükseköğretim alanında da geliştirilmesinin önemi ele alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede; akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve üniversiteler arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, üniversitede öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, “Bir millet, iki devlet” anlayışıyla şekillenen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bilim, eğitim ve akademik iş birliği alanlarında daha da güçlenmesini arzu ettiklerini ifade etti. Üniversitenin Azerbaycan’daki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerini geliştirmeye açık olduğunu belirten Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Goşgar Zeynalov’a teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu