Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan'da organ bağışı etkinliği düzenlendi, gençlere duyarlılık çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da organ bağışı ve nakle ilişkin farkındalık programı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Askeroğlu 2007'den bu yana yaklaşık 28 beyin ölümü tanısı konulduğunu, yalnızca 3 ailenin bağışa onay verdiğini söyledi; Rektör Emiroğlu gençlere duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Ardahan'da organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, organ bağışı ve nakil süreçleri bütün yönleriyle ele alındı.

Programın açılışında konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, organ bağışının dini açıdan bir sakınca taşımadığını belirterek, özellikle gençlere bu konuda duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu da beklenmedik hastalıklar ve kazalar nedeniyle insanların organ nakline ihtiyaç duyabildiğini, organ bağışının bu süreçte hastalar için önemli bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

Ardahan'da 2007 yılından bu yana yaklaşık 28 kişiye beyin ölümü tanısı konulduğunu, bunlardan yalnızca 3'ünün ailesinin organ bağışına onay verdiğini aktaran Askeroğlu, bağışlanan organların farklı illerde yaklaşık 10 hastaya nakledildiğini bildirdi.

Türkiye'de 33 bini aşkın hastanın organ beklediğini dile getiren Askeroğlu, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkati çekerek, katılımcıları bağışta bulunmaya davet etti.

Program, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Bölümü tarafından sunulan müzik dinletisi ve uzmanların beyin ölümü, organ naklinin dini ve hukuki boyutları ile nakil olan ve nakil bekleyen hastaların deneyimlerine ilişkin konuşmalarıyla devam etti.

Etkinlik kapsamında, insan organlarının maketlerinin yer aldığı organ bağışı farkındalık sergisi ile hasta hakları sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Bakan Fidan'dan 'Abdullah Çatlı' sorusuna tek cümlelik yanıt

Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna bomba yanıt
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?12

Tartışma yaratan görüntü

AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu68

2 milyon kişiye müjde! Borçları silecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

Yasak aşkta mide bulandıran detay! Perde arkasından kocası çıktı
ABD'de bina çöktü! 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek
48 suçtan aranan Barış Boyun çetesi yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı

48 ayrı suçtan aranıyordu! Çete liderine sınırda kelepçe

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller