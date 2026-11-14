BTÜ'de 445 lisansüstü mezun için Mimar Sinan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi

BTÜ'de yüksek lisans ve doktora öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. 445 mezunun keplerini attığı törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Üniversitemiz her alanda her geçen gün yükselişini sürdürüyor. Bu başarıda siz lisansüstü mezunlarımızın büyük katkısı var" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) lisansüstünde mezuniyet heyecanı yaşandı. 445 doktora ve yüksek lisans mezunu için düzenlenen tören, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşti. Törene; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Çağlar, tüm mezunları tebrik ederek, lisansüstü eğitimin üniversitelerin araştırma odaklı gelişimindeki önemine dikkat çekti. BTÜ'nün genç, güçlü ve iddialı bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Rektör Çağlar, BTÜ'nün öğrenci merkezli yaklaşımının yanı sıra araştırma odaklı çalışmalara da öncelik verdiğini ifade etti.

"Bu başarıların asıl sahibi sizlersiniz"

Lisansüstü öğrencilerin yürüttüğü çalışmaların önemli bir bölümünün projelere ve sektörün sorunlarına çözüm üretmeye yönelik olduğunu vurgulayan Rektör Çağlar, "Araştırma yolculuğumuzda lisansüstü mezunlarımızın çok büyük katkıları var. TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde son dört yılda 20 basamak yükselerek önemli bir başarıya imza attık. TÜBİTAK'ın çeşitli çağrılarında desteklenen projelerde de hocalarımız ve öğrencilerimizin büyük emeği bulunuyor. Bu başarıların asıl sahibi sizlersiniz" dedi. Lisansüstü eğitimin sabır ve fedakarlık gerektiren uzun bir yolculuk olduğunu dile getiren Rektör Çağlar, mezunları doktora ve akademik çalışmalarını sürdürmek üzere yeniden BTÜ'ye davet etti.

"Lisansüstü eğitimde nitelikli akademik üretime odaklanıyoruz"

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Kaya, konuşmasında enstitünün akademik kapasitesi ve başarılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Enstitünün 75 programda 3 bin 220 öğrenciye eğitim verdiğini, öğrencilerin 345'inin 59 farklı ülkeden geldiğini belirten Prof. Dr. Kaya, uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında 18 doktora öğrencisine yurt dışından eş danışman atandığını ifade etti. Son bir yılda 16 tezin dış kaynaklı projelerle sanayi sorunlarına çözüm ürettiğini, 50 lisansüstü projenin de desteklendiğini aktaran Prof. Dr. Kaya, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 42'si doktora olmak üzere 445 mezun verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Kaya bugüne kadar enstitünün verdiği mezun sayısının 2 bin 585 olduğunu da sözlerine ekledi.

"Doğru soruları sormaya devam etmeliyiz"

Törende, Peyzaj Mimarlığı doktora programından mezun olan Dr. Merve Dilman Gökkaya, doktora mezunları adına konuşma yaptı. Dr. Gökkaya, lisansüstü eğitimin kendisine kazandırdığı en önemli bakış açısının merak etmek ve sorgulamaktan vazgeçmemek olduğunu belirtti. Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olan Muharrem Gökhan Öz Güngör de "Ben burada aklın ve vicdanınla bilim yapmayı öğrendim. Umarım her birimiz emek dolu mezuniyetlerimizin getirisiyle geleceğe fayda sağlarız ve aldığımız unvanın hakkını topraklarımıza verebiliriz" dedi. Konuşmaların ardından tören, mezunların kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı