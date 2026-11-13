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Dünya Karapapak Türkleri Vakfı heyeti, EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız’ı ziyaret etti

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Dünya Karapapak Türkleri Vakfı heyeti, EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız’ı ziyaret etti
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EBYÜ’de düzenlenen Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo programı kapsamında Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkanı Erkan Koçali ve heyeti, Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız’ı ziyaret etti. Ali Kafkasyalı’nın kaleme aldığı üç kitap Rektör’e takdim edildi, Koçali’ye plaket verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) düzenlenen "Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo" programı kapsamında, Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkanı Erkan Koçali ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Ahıska Türklerinin tarihi ve kültürel mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, oratoryo programının Ahıska Türklerinin yaşadığı acıların ve tarihi hafızalarının sanat yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasına sağladığı katkı değerlendirildi.

Ziyarette Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarafından kaleme alınan "Ahılkelek Destanı", "Ahıska Gül İdi Gitti" ve "Bir Gün Olur Ahıska Gül Olur" adlı kitaplar, Rektör Kuyrukluyıldız'a takdim edildi.

Ziyaretin sonunda Rektör Kuyrukluyıldız, Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkanı Erkan Koçali'ye günün anısına plaket verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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