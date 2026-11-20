Konya'da makam aracının takla attığı kazada Rektör Aydın'ın eşi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da makam aracının takla attığı kazada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın yaralandı, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından taburcu olan Aydın'ın şoförü Mehmet Uzunoğlu ise Ankara'ya sevk edildi.
KONYA'da makam aracıyla kaza geçiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, tedavisinin ardından taburcu oldu, şoförü Mehmet Uzunoğlu ise Ankara'ya sevk edildi. Aynı kazada ölen Prof. Dr. Aydın'ın akademisyen eşi Prof. Dr. Sevim Aydın cenazesi de defnedilmek için Ankara'ya gönderildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, beraberinde akademisyen eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ile birlikte bugün saat 14.00'te Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan Akademik Yükselme ve Belge Takdim ile Cübbe Giyme törenine katılmak üzere, dün akşam saatlerinde yola çıktı. Mehmet Uzunoğlu'nun kontrolünü kaybettiği makam aracı, Konya- Kırıkkale yolu Kulu Kavşağı yakınlarında, takla attı. Kazada Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ve sürücü Uzunoğlu, yaralandı. Yaralılar çıkarıldıktan sonra araç, motor kısmından alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Prof. Dr. Sevim Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenazesi otopsi sonrası defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Yaralılardan Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, tedavisinin ardından taburcu oldu, şoförü Mehmet Uzunoğlu da Ankara'ya sevk edildi.