KONYA'da makam aracıyla kaza geçiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, tedavisinin ardından taburcu oldu, şoförü Mehmet Uzunoğlu ise Ankara'ya sevk edildi. Aynı kazada ölen Prof. Dr. Aydın'ın akademisyen eşi Prof. Dr. Sevim Aydın cenazesi de defnedilmek için Ankara'ya gönderildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, beraberinde akademisyen eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ile birlikte bugün saat 14.00'te Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan Akademik Yükselme ve Belge Takdim ile Cübbe Giyme törenine katılmak üzere, dün akşam saatlerinde yola çıktı. Mehmet Uzunoğlu'nun kontrolünü kaybettiği makam aracı, Konya- Kırıkkale yolu Kulu Kavşağı yakınlarında, takla attı. Kazada Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ve sürücü Uzunoğlu, yaralandı. Yaralılar çıkarıldıktan sonra araç, motor kısmından alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Prof. Dr. Sevim Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenazesi otopsi sonrası defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Yaralılardan Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, tedavisinin ardından taburcu oldu, şoförü Mehmet Uzunoğlu da Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı