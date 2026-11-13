Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Üniversitesi yönetimi kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit ikram etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Üniversitesi yönetimi kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit ikram etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Üniversitesi yönetimi, sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek simit ikramında bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve yöneticiler öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinledi; öğrenciler ziyaret ve ikramdan dolayı teşekkür etti.

Sinop Üniversitesi yönetimi, sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek simit ikramında bulundu.

Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Genel Sekreter Şenol Metin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hüseyin Konukçu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Bülent Baylam, sınav haftası dolayısıyla üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden üniversite yöneticileri, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında ders çalışan öğrencilere simit ikram edilerek yoğun sınav temposuna kısa ve keyifli bir mola verildi.

Öğrenciler, moral ve motivasyon sağlayan ziyaret ile ikramlardan dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı13

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha
Su molası hayatını kurtardı! İzmir'deki faciada yaralanan kaynak işçisi yaşadıklarını anlattı

Su molası hayatını kurtardı! Mesai arkadaşından geriye bu anısı kaldı
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular

Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha: O ismi duyurdular
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline