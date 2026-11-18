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Trakya Üniversitesinde 2026-2027 Öğrenci Senatosu Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda öğrencilerin görüş ve önerilerinin karar alma süreçlerine yansıtılması ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrenci senatosunun üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin görüş, öneri ve beklentilerini doğrudan yönetime iletebilmesinin üniversite yaşamının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Demir, senatonun öğrencilerin iyilik hali ve refahının artırılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurdan Cankaya da öğrenci senatosunun öğrenci odaklı eğitim anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Cankaya, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirilmesinde senatonun önemli bir işlev üstlendiğini, yönetime aktif katılımlarının sunulan hizmetlerin niteliğini artırdığını ifade etti.

Toplantıda Öğrenci Senatosu Genel Sekreteri seçimi de yapıldı.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, Rektör Danışmanı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA