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OMÜ'lü sporcular Yasin Muhittin Can ve Kardelen Demir Ankara'da ödüllendirildi

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OMÜ'lü sporcular Yasin Muhittin Can ve Kardelen Demir Ankara'da ödüllendirildi
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Dünya Muay Thai'de birinci olan Yasin Muhittin Can ve Avrupa Taekwondo'da birincilik elde eden Kardelen Demir, TÜSF'nin 30. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törende ödüllendirildi. OMÜ'lü sporcuların kupaları Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'a takdim edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sporcuları Yasin Muhittin Can ve Kardelen Demir, uluslararası müsabakalarda elde ettikleri birincilikler dolayısıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen törende ödüllendirildi.

Üniversite, spor ve medya camiasını bir araya getiren program kapsamında, uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden OMÜ'lü sporcular Yasin Muhittin Can ve Kardelen Demir'e teşekkür belgeleri verildi. Dünya Muay Thai müsabakalarında birincilik elde eden Yasin Muhittin Can ve Avrupa Taekwondo mücadelelerinde birinci olan Kardelen Demir'in başarıları, üniversitenin uluslararası spor alanındaki başarılarına katkı sundu.

Sporcuların elde ettiği dereceler sonucunda OMÜ'ye kazandırılan kupalar, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Selman Aslan tarafından Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'a takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, uluslararası alanda elde ettikleri başarılarla üniversiteyi temsil eden sporcuları tebrik ederek başarılarında emeği bulunanlara teşekkür etti.

TÜSF'nin 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen gecede açılış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversite sporlarının son yıllarda kaydettiği gelişime ve federasyonun 30 yıllık birikimine değindi. Türkmen, elde edilen başarıların sporcuların azmi, antrenörlerin emeği, üniversitelerin desteği ve federasyonun koordinasyonuyla ortaya çıkan ortak çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı.

Törende üniversiteler; yurt içi faaliyetlere katılım, madalya sıralaması, sporcu sayısı ile katılım, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) faaliyetlerinde altın madalya ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) faaliyetlerinde altın madalya olmak üzere farklı kategorilerde ödüllendirildi. Üniversite sporlarının tanıtımına katkı sunan basın mensuplarına ve federasyonun geçmiş dönemlerinde görev alarak üniversite sporlarına emek veren isimlere de ödül ve plaketleri takdim edildi.

Gazi Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu'nun seğmen gösterisiyle devam eden gece, ödül ve plaket takdimlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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