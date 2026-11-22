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İnönü Üniversitesinde akademik ve idari personelin kalite süreçlerine ilişkin farkındalığını artırmak amacıyla yürütülen eğitim programı kapsamında, bu kez idari personele yönelik "Öğrenci Merkezli Kalite ve Sürekli İyileştirme" eğitimi düzenlendi.

Eğitime İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Abuzer Kalkan, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik, Yaşar kalkan ve fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri ile idari birim yöneticileri katıldı. Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad tarafından verilen eğitimde, öğrenci memnuniyetinin artırılması, kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme süreçleri ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad tarafından verilen eğitimde, yükseköğretimde öğrenci merkezli yönetim anlayışının temel ilkeleri, öğrenci geri bildirimlerinin karar alma süreçlerindeki yeri ve kurumsal kalite çalışmalarının önemi anlatıldı. Üniversitelerde öğrenci odaklı yönetimin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleriyle sınırlı olmadığını belirten Şad; idari hizmetler, öğrenci memnuniyeti ve destek hizmetlerinin de bu yaklaşımın önemli bileşenleri olduğunu ifade etti.

Eğitimde ayrıca Bilgi Yönetim ve Kalite Sistemi (BKYS) üzerinden yürütülen Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü, memnuniyet anketlerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve bu veriler doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kurumsal kalite kültürünün geliştirilmesinde idari personelin katkısına dikkat çekilen eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı