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Rektör Uslu, Gazze'de 190'dan fazla akademisyenin öldüğünü söyledi

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Rektör Uslu, Gazze'de 190'dan fazla akademisyenin öldüğünü söyledi
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Gazze'de eğitim ve bilim hayatına yönelik yıkımı değerlendirdi. Uslu, 190'dan fazla akademisyenin hayatını kaybettiğini, yıkılan üniversite ve laboratuvarların gelecek kuşakların eğitimini etkilediğini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "Gazze'ye Dair Her Şey" video serisinde saldırıların Gazze'de eğitim ve bilim hayatına etkilerini değerlendirdi.

Uslu, üniversitelerin yıkılması ve akademisyenlerin hayatını kaybetmesinin gelecek kuşakların eğitimini de etkilediğini söyledi.

Gazze'de üniversite binalarının yanı sıra sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin de saldırılarda yıkıldığını belirten Uslu, "Bir laboratuvarı yok etmek, geleceğin bilim insanlarının deney yapacağı yeri yok etmektir. Bir kütüphaneyi yok etmek bir toplumun hafızasına zarar vermektir" dedi.

Gazze'de 190'dan fazla akademisyenin hayatını kaybettiğini belirten Uslu, yaşamını yitirenler arasında ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Gazze İslam Üniversitesi Rektörü ve fizikçi Prof. Dr. Süfyan Tayeh ile İngiliz edebiyatı profesörü Rufat El-Arir'in de bulunduğunu söyledi. Uslu, akademisyenlerin ölümüyle yetiştirecekleri öğrencilerin ve yürütülecek araştırmaların da etkilendiğini vurguladı.

Öğrencilerin eğitim hakkının, akademisyenlerin yaşam hakkının ve üniversitelerin özgürce bilim üretme hakkının korunması gerektiğini ifade eden Uslu, Gazze'de çocukların okullarına, gençlerin üniversitelerine dönebilmesini diledi.

Uslu, "Çünkü bir üniversiteyi yeniden inşa etmek, aslında bir geleceği yeniden inşa etmektir" diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Bilim Kafe çalışmaları kapsamında hazırladığı "Gazze'ye Dair Her Şey" video serisinde, farklı alanlardan dokuz akademisyen Gazze'de yaşananları değerlendiriyor. Seride saldırıların siviller üzerindeki etkileri, eğitim hakkı, kültürel mirasın kaybı ve Gazze'nin yeniden inşası ele alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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