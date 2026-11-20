Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güçlendirme Vakfı, 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları listesinde yer alan 35 akademisyen onuruna tören düzenledi.

Bir otelin davet salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldikleri günden beri "araştırma üniversitesi" kavramına önem verdiklerini söyledi.

Dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları listesine giren akademisyenlerin, üniversitenin dinamik gücünü oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, araştırma dinamizmini ayağa kaldırmak için özel çaba sarf ettiklerini aktardı.

Yılmaz, araştırma ekosistemi oluşturabilmek için AR-GE Koordinatörlüğü, Proje Ofisi ve Büyük Veri Ofisi kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni bir hamle yaptık 2027 başından itibaren geçerli olacak şekilde. 30 parametreyi esas alan yeni bir kriterler manzumesi oluşturduk. Senatodan geçirdik. YÖK'ten de onay geldi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Göreve geldiğimizde, Scopus dediğimiz yelpazedeki yayınımız hoca başına 0,7 civarındaydı. Şu anda 1,32'yi bulduk. Yıl bittiğinde 1,4'e doğru gidiyor. Yani projeksiyon onu gösteriyor. İki katını yakalayıp biraz da üstüne doğru şimdi gidiyoruz. Üç senede yayındaki bu artışı yakaladık. Proje sayısı ve projeden elde ettiğimiz fon meselesi sadece Türkiye'de değil, dünyadaki üniversitelerin rekabeti için olmazsa olmazlardan biri hale geldi."

BUÜ'nün Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi içerisinde A3 kategorisinde olduğunu aktaran Yılmaz, hedeflerinin A1 kategorisine yükselmek olduğunu dile getirdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bilime ve bilim insanına verilen değerin, ülkenin geleceğine verilen değer olduğunu ifade eden Yıldız, "Bizler Bursa'mızın ve yarım asrı aşan mazisiyle Bursa Uludağ Üniversitesi'nin adını bilim dünyasında daha ileriye taşımak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları listesinde yer alan akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi.

Programa, üniversite yönetimi, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA