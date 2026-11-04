Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ADÜ'de idari birimlerin çalışmaları Rektör Kent başkanlığındaki toplantıda ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADÜ'de idari birimlerin çalışmaları Rektör Kent başkanlığındaki toplantıda ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde idari birimlerin çalışmaları ve planlanan projeler genel değerlendirme toplantısında ele alındı. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlığındaki toplantıda idari süreçlerin etkinliği ve birimler arası koordinasyon ele alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) idari birimlerin çalışmaları, devam eden faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler genel değerlendirme toplantısında ele alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlık etti. Toplantıda Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge, Genel Sekreter Yardımcıları Vekili Av. Dr. Mehmet Boynikar ve Mesud Türkyılmaz ile daire başkanları ve koordinatörler yer aldı. Üniversitenin idari işleyişine yönelik genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, birimlerin mevcut çalışmaları ve devam eden faaliyetleri gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler de gündeme geldi. İdari süreçlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş ve öneriler değerlendirildi.

Daire başkanları ve birim yöneticilerinin de değerlendirmelerini paylaştığı toplantı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı

ABD'nin sandık başına gittiği gün Tahran'ın kalbine asıldı
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Türkçe soruyu duyunca verdiği yanıt olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor!

Gülen Gözler'in küçük Hasret'ini şimdi görenler tanıyamıyor!
Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllara meydan okuyor
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

Obama seçim sonrası sessizliğini bozdu! Trump'ı kızdıracak mesaj
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak