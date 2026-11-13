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Bakü Avrasya Üniversitesi Rektör Yrd. Rzayeva, EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti

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Bakü Avrasya Üniversitesi Rektör Yrd. Rzayeva, EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti
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Bakü Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Rzayeva, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan yükseköğretiminde akademik ve bilimsel iş birliği imkanları ele alındı; Kuyrukluyıldız, Rzayeva'ya plaket takdim etti.

Bakü Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Rzayeva, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti.

EBYÜ ev sahipliğinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi"ne katılmak üzere Erzincan'a gelen Rzayeva, Rektör Kuyrukluyıldız ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette Rektör Kuyrukluyıldız'ın eşi Nursel Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile kongre başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın da yer aldı.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri kapsamında yükseköğretim alanında akademik ve bilimsel iş birliği imkanları ele alındı.

Türk dünyasının ortak kültürel değerleri ile üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin de değerlendirildiği ziyarette, Rektör Kuyrukluyıldız, Rzayeva'ya günün anısına plaket takdim etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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