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Kaza, Konya- Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve araziye takla attı. Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Sevim Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Rektör Kemalettin Aydın ile sürücünün ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kemalettin Aydın kimdir, eşi Sevim Aydın neden öldü, kaza nasıl oldu ve rektörün sağlık durumu nasıl soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte kazaya ilişkin tüm detaylar.

KEMALETTİN AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü. Gümüşhaneli olan Aydın, akademik kariyerinin yanı sıra siyasette de görev aldı. Aydın, TBMM'nin 23, 24 ve 25. dönemlerinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili olarak görev yaptı.

KEMALETTİN AYDIN'IN EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, Konya-Kırıkkale kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sevim Aydın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içinde bulunduğu, sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, araziye takla attı. Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KEMALETTİN AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada yaralanan Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın sürücüsü Mehmet Uzunoğlu'nun da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından yetkililer de hastaneye gelerek bilgi aldı.

KEMALETTİN AYDIN NEREYE GİDİYORDU?

Rektör Kemalettin Aydın'ın, 20 Kasım'da bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gitmek için yolda olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Evet. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla tahkikat başlatıldı.

SEVİM AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Sevim Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşiydi. Akademisyen olan Sevim Aydın, iki çocuk annesiydi. Aydın'ın cenaze törenine ilişkin bilgilerin aile tarafından açıklanması bekleniyor.