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ETÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı SPORAK'tan 2 yıllık akreditasyon aldı

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ETÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı SPORAK'tan 2 yıllık akreditasyon aldı
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ETÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, SPORAK değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak 23 Eylül 2026-23 Eylül 2028 arasında geçerli iki yıllık akreditasyon aldı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bunun eğitim kalitesi ve akademik gelişimin somut göstergesi olduğunu dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak iki yıl süreyle akredite edildi.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Spor Bilimleri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yürütülen değerlendirme sürecinden başarıyla geçti. Yapılan değerlendirme sonucunda program, 23 Eylül 2026 - 23 Eylül 2028 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akreditasyon almaya hak kazandı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen akreditasyon başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitenin spor alanındaki gelişimini yalnızca sportif müsabakalarda elde edilen derecelerle sınırlı görmediklerini, akademik eğitim ve bilimsel gelişimi de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarını ifade etti. ETÜ'nün ÜNİLİG müsabakalarında üst üste Türkiye şampiyonluğu elde etmesinin sportif alandaki çalışmaların önemli bir sonucu olduğunu belirten Çakmak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının akredite edilmesinin ise eğitim kalitesinin ve akademik gelişimin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Üniversitenin sporun hem uygulama hem de bilimsel eğitim boyutunda gelişimini sürdürmeyi hedeflediğini kaydeden Çakmak, akreditasyon sürecine katkı sunan Spor Bilimleri Fakültesinin akademik ve idari personeli ile öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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