Belçika'da ULB'de 22 Ekim'den beri süren öğrenci eylemi polis müdahalesiyle sona erdi

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Belçika'da Brüksel Özgür Üniversitesinin (ULB) binasında 22 Ekim'den bu yana eylem yapan öğrenciler, polis müdahalesiyle buradan çıkarıldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, üniversite yönetimi, Solbosch yerleşkesindeki P1 binasında sürdürülen yerleşme eylemine bu sabah polis müdahalesiyle son verildiğini açıkladı.

ULB Rektörü Annemie Schaus, binaya zarar verildiğini, kişisel ofislere girildiğini ve üniversite faaliyetlerinin engellendiğini öne sürdü.

Schaus, duvarlarda nefret içerikli sloganlar ve açık şiddet çağrıları bulunduğunu belirterek, bunları kınadı.

Müzakere yoluyla çözüm bulma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine yargıya başvurduklarını söyleyen Schaus, müdahalenin hakim izniyle ve yasal çerçevede yapıldığını bildirdi.

Schaus, süreç boyunca güç kullanımından kaçınmak için diyaloğa öncelik verdiklerini savunarak, bunun her şeyin kabul edilebilir olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Eylemciler ise üniversiteyle diyaloğa açık olduklarını belirtti. Sosyal medya hesapları ve sol görüşlü dayanışma ağı Secours Rouge üzerinden binadan çıkarıldıklarını duyuran öğrenciler, müdahale sırasında bazı eylemcilerin gözaltına alındığını ileri sürdü.

"Occupation Autonome ULB" adlı grubun öncülüğünde 22 Ekim'de başlatılan eyleme, üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise ve sanat okulu öğrencileri katılmıştı.

Eylemciler, binaya Belçika makamlarının vize başvurusunu reddettiği Gazzeli öğrenci Aişa Aboubaia'nın adını vermişti.

Üniversite yönetimi, eylemcilerden binayı 5 Kasım'a kadar boşaltmalarını istemişti.

ULB'nin B binasında Mayıs 2024'te de Filistin halkıyla dayanışma amacıyla eylem yapılmış, bir ayı aşkın süre devam eden eylem polis müdahalesiyle sona erdirilmişti.

Kaynak: AA