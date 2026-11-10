GAÜN Atatürk Anıtı önünde 88. yıl için anma programı düzenlendi

GAÜN Atatürk Anıtı önünde 88. yıl için anma programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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GAÜN'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş çelengi sundu, Doç. Dr. Yunus Emre Tansü konuşma yaptı ve konservatuvar öğrencileri gösteri sundu.
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş üniversite çelengini sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Atatürk'ü Anma" konulu konuşma yaptı.
Program, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin gösterisiyle sona erdi.
Kaynak: AA