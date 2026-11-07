Recep Ulucak kimdir? Kayseri Üniversitesi'nin yeni rektörü hangi alanda çalışıyor?

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Doktora tezini ekolojik ayak izi üzerine yazan iktisatçı Prof. Dr. Recep Ulucak, 7 Kasım 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Kasım tarihli atama kararıyla Kayseri Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Aynı kararla 11 üniversiteye rektör atandı ve kentteki diğer devlet üniversitesi Erciyes'in başına da Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç getirildi.

RECEP ULUCAK HANGİ ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLDU?

Recep Ulucak, Kayseri Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Atamadan önce Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesiydi ve 2025'ten bu yana İktisat Bölümü'nün başkanlığını yapıyordu.

RECEP ULUCAK KİMDİR?

Recep Ulucak, çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışan bir iktisat profesörü; kariyerinin büyük bölümü Erciyes Üniversitesi'nde geçti. 2009'da araştırma görevlisi olarak girdiği üniversitede 2015'te doktor öğretim üyesi, 2019'da doçent oldu, profesörlüğe ise 2024'te yükseldi.

Arada iki yıl ABD'deydi. 2022 ile 2024 arasında Auburn Üniversitesi'nde, tarım ve uygulamalı ekonomi alanında doktora sonrası araştırma yaptı.

RECEP ULUCAK NEREDE OKUDU?

Recep Ulucak bütün eğitimini Erciyes Üniversitesi'nde aldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Maliye Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2009-2011 yıllarında yüksek lisans yaptı; tezi çevrenin iktisat politikasındaki yeri üzerineydi. 2011'de başlayıp 2015'te tamamladığı iktisat doktorasında ise ekonomik büyüme modellerinde çevreyi, ekolojik ayak izi verisini kullanarak inceledi.

RECEP ULUCAK HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?

Recep Ulucak, 2021 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki uluslararası çalışmaları için aldı; Erciyes Üniversitesi ödülü 22 Aralık 2021'de duyurdu.

RECEP ULUCAK'IN KAÇ YAYINI VAR?

Recep Ulucak'ın Erciyes Üniversitesi'nin akademik veri sisteminde 91 yayını kayıtlı. Web of Science'taki 53 yayını 5 bin 580 atıf aldı ve bu veri tabanında h-indeksi 36; Google Scholar'da atıf sayısı 8 bin 400'e çıkıyor. Danışmanlığını yaptığı 4 tez ve desteklenen 4 projesi var.