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Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Sugür ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Toksoylu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Dündar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Oktay Öktü, Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker İlhan ve Genel Sekreter Ercan İzgi katıldı.

Rektör Şahin, geçtiğimiz ay göreve başlayan Borsa Başkanı Sugür ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA