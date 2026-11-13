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Ordu Üniversitesi'nin açılışında memnuniyette Karadeniz'de birinci olduğu açıklandı

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Ordu Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılını Morfoloji Binası Konferans Salonu'ndaki törenle açtı. Törende Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, öğrenci memnuniyetinde 126 devlet üniversitesi arasında 10'uncu, Karadeniz'de birinci olduklarını belirtti.

Ordu Üniversitesi'nde 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda organize edilen törende, şehrin ekonomisine, sanayisine, bilimsel gelişmelere, insanların sosyal ve fikirsel dünyasının gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla Ordu Üniversitesi ile gurur duyduklarını söyledi.

Baş, Ordu Üniversitesi'nin Türkiye'deki tercih edilebilirlik noktasında da ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ise üniversitelerin toplumsal huzurun, ortak değerlerin ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesine katkı sunan kurumlar olduğunu vurguladı.

Gençlerin mesleki donanımının yanı sıra ülkenin geleceğine duyarlı, toplumsal huzurun ve birlikte yaşama kültürünün değerini bilen bireyler olarak yetişmesini önemsediklerinin altını çizen Baş, "Bu doğrultudaki katkımızı bilimsel araştırmalarımız, öğrencilerimize kazandırdığımız toplumsal sorumluluk bilinci ve eğitim faaliyetlerimiz üzerinden ortaya koyuyoruz." dedi.

Filistin coğrafyasında üniversitelerin yerle bir edildiği, eğitim hakkının barbarca engellendiği bir insanlık dramı yaşandığını belirten Baş, akademik dünyanın, küresel adaletin ayaklar altına alındığı bu tür krizlere karşı insanlığın ortak vicdanını temsil etmekle yükümlü olduğunu kaydetti.

Üniversite bünyesindeki 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulunda 1600'ü aşkın akademik ve idari personelin görev yaptığını ifade eden Baş, öğrenci sayısının ise 20 bin civarında olduğunu belirtti.

Baş, 2026 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre, öğrenci memnuniyetinde 126 devlet üniversitesi arasında 10'uncu, Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer aldıklarını kaydetti.

Akademik yıl açılış dersi ise Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman tarafından verildi.

Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın da katıldığı programda, fakülte ve meslek yüksekokullarına birincilikle yerleşen öğrenciler ile profesör ve doçent ünvanı alan akademisyenler için tebrik töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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