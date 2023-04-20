Ramazan Bayramı Haberleri - Ramazan Bayramı Haber - Haberler

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RAMAZAN BAYRAMI

İslam dininde ibadet sayılan orucun tutulduğu ve Kur'an'ın indirilmeye başladığı aydır Ramazan ayı. Bu ayın sonunda üç gün boyunca devam eden Şeker Bayramı da denilen Ramazan Bayramı kutlanır. Hicri takvimin Şevval ayı olan onuncu ayının ilk üç gününde kutlanır Ramazan Bayramı.