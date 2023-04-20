Ramazan Bayramı Haberleri - Ramazan Bayramı Haber - Haberler

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Ramazan Bayramı Haberleri

Ramazan Bayramı haber, Ramazan Bayramı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

POLİSLER OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM

POLİSLER OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM

Ramazan Bayramı - 7 Dakika Önce
Şehitlikler ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Şehitlikler ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı - 7 Dakika Önce
Uncalı Mezarlığı'nda arife günü yoğunluk yaşandı

Uncalı Mezarlığı'nda arife günü yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı - 7 Dakika Önce
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı - 7 Dakika Önce
Niğde Valiliği'nden Bayram Güvenliği Tedbirleri

Niğde Valiliği'nden Bayram Güvenliği Tedbirleri

Ramazan Bayramı - 9 Dakika Önce
DEPREM MEZARLIKLARINDA DUYGU DOLU BAYRAM ZİYARETİ

DEPREM MEZARLIKLARINDA DUYGU DOLU BAYRAM ZİYARETİ

Ramazan Bayramı - 11 Dakika Önce
Kırşehir'de hüzünlü arefe günü

Kırşehir'de hüzünlü arefe günü

Ramazan Bayramı - 11 Dakika Önce
Iğdır'da bayram yoğunluğu

Iğdır'da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı - 15 Dakika Önce
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'BAYRAM TATİLİ' UÇUŞ VE YOLCU REKORLARIYLA GELDİ

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'BAYRAM TATİLİ' UÇUŞ VE YOLCU REKORLARIYLA GELDİ

Ramazan Bayramı - 18 Dakika Önce
Hatay'da bayram yoğunluğu: Yakınlarına destek olmak için geldiler

Hatay'da bayram yoğunluğu: Yakınlarına destek olmak için geldiler

Ramazan Bayramı - 21 Dakika Önce
Bayram tatili öncesi jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Bayram tatili öncesi jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Ramazan Bayramı - 23 Dakika Önce
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Ramazan Bayramı mesajı

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı - 23 Dakika Önce
Gürsu'da bayramlıklar başkandan

Gürsu'da bayramlıklar başkandan

Ramazan Bayramı - 24 Dakika Önce
Ankara'daki baklavacılarda bayram öncesi metrelerce kuyruk oluştu

Ankara'daki baklavacılarda bayram öncesi metrelerce kuyruk oluştu

Ramazan Bayramı - 25 Dakika Önce
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'dan Ramazan Bayramı mesajı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı - 25 Dakika Önce
Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı - 27 Dakika Önce
İstanbul Havalimanı kendi rekorunu kırdı

İstanbul Havalimanı kendi rekorunu kırdı

Ramazan Bayramı - 28 Dakika Önce
Antalya'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Antalya'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Ramazan Bayramı - 30 Dakika Önce
Eskişehir Büyükşehir, Mezarlıklarda On Binlerce Çiçek Dağıttı

Eskişehir Büyükşehir, Mezarlıklarda On Binlerce Çiçek Dağıttı

Ramazan Bayramı - 31 Dakika Önce
Kocaeli'de bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Kocaeli'de bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Ramazan Bayramı - 33 Dakika Önce
Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, Mesai Arkadaşlarının Bayramını Kutladı

Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, Mesai Arkadaşlarının Bayramını Kutladı

Ramazan Bayramı - 33 Dakika Önce
Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramı - 35 Dakika Önce
Libya'da bayram öncesi geleneksel kıyafetlere rağbet artıyor

Libya'da bayram öncesi geleneksel kıyafetlere rağbet artıyor

Ramazan Bayramı - 37 Dakika Önce
Muğla'da bayram yoğunluğu devam ediyor

Muğla'da bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı - 39 Dakika Önce
Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak?

Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak?

Ramazan Bayramı - 41 Dakika Önce
Kırklareli'nde jandarma trafik denetimlerini artırdı

Kırklareli'nde jandarma trafik denetimlerini artırdı

Ramazan Bayramı - 41 Dakika Önce
Esenyurt sokaklarında bayram temizliği

Esenyurt sokaklarında bayram temizliği

Ramazan Bayramı - 41 Dakika Önce
Uşak'ta bayram öncesi şehitler unutulmadı

Uşak'ta bayram öncesi şehitler unutulmadı

Ramazan Bayramı - 43 Dakika Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Ramazan Bayramı - 45 Dakika Önce
Adana'da buruk bayram: Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar

Adana'da buruk bayram: Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar

Ramazan Bayramı - 46 Dakika Önce
Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti

Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti

Ramazan Bayramı - 47 Dakika Önce
Sosyal Hizmetler kuruluşlarında kalan çocuklar, şehitler için hatim okudu

Sosyal Hizmetler kuruluşlarında kalan çocuklar, şehitler için hatim okudu

Ramazan Bayramı - 48 Dakika Önce
Mezarlıkta hatim yayını

Mezarlıkta hatim yayını

Ramazan Bayramı - 50 Dakika Önce
Söke'de trafik ekipleri dron ile denetim yaptı

Söke'de trafik ekipleri dron ile denetim yaptı

Ramazan Bayramı - 51 Dakika Önce
Elazığ'da vatandaşlar mezarlıklara akın etti

Elazığ'da vatandaşlar mezarlıklara akın etti

Ramazan Bayramı - 52 Dakika Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Ramazan Bayramı - 53 Dakika Önce
Krizin Vurduğu Lübnan Halkı Bayram Şekerleriyle Ağzını Tatlandırıyor

Krizin Vurduğu Lübnan Halkı Bayram Şekerleriyle Ağzını Tatlandırıyor

Ramazan Bayramı - 55 Dakika Önce
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı - 56 Dakika Önce
Malezya'da 'Deniz Kızları'Ndan Ramazan Bayramı Performansı

Malezya'da "Deniz Kızları"Ndan Ramazan Bayramı Performansı

Ramazan Bayramı - 56 Dakika Önce
Muğla'da bayram yoğunluğu devam ediyor

Muğla'da bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı - 57 Dakika Önce
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı - 57 Dakika Önce
Bakan Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Bakan Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı - 57 Dakika Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti

Ramazan Bayramı - 59 Dakika Önce
Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı - 59 Dakika Önce
Denizli'nin bayram trafiğinde akıcı yoğunluk

Denizli'nin bayram trafiğinde akıcı yoğunluk

Ramazan Bayramı - 1 Saat Önce
Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

Ramazan Bayramı - 1 Saat Önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara bayram hediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara bayram hediyesi

Ramazan Bayramı - 1 Saat Önce
Üniversiteli gençten, buruk bayram sevinci yaşayan depremzede çocuklara destek

Üniversiteli gençten, buruk bayram sevinci yaşayan depremzede çocuklara destek

Ramazan Bayramı - 1 Saat Önce
Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı - 1 Saat Önce
Ertuğrul Doğan'dan bayram mesajı

Ertuğrul Doğan'dan bayram mesajı

Ramazan Bayramı - 1 Saat Önce
RAMAZAN BAYRAMI
İslam dininde ibadet sayılan orucun tutulduğu ve Kur'an'ın indirilmeye başladığı aydır Ramazan ayı. Bu ayın sonunda üç gün boyunca devam eden Şeker Bayramı da denilen Ramazan Bayramı kutlanır. Hicri takvimin Şevval ayı olan onuncu ayının ilk üç gününde kutlanır Ramazan Bayramı.
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