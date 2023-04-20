Ramazan Bayramı Haberleri - Ramazan Bayramı Haber - Haberler

Ramazan Bayramı Haberleri
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'BAYRAM TATİLİ' UÇUŞ VE YOLCU REKORLARIYLA GELDİ
Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Ramazan Bayramı mesajı
Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, Mesai Arkadaşlarının Bayramını Kutladı
Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak?
Adana'da buruk bayram: Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar
Sosyal Hizmetler kuruluşlarında kalan çocuklar, şehitler için hatim okudu
Krizin Vurduğu Lübnan Halkı Bayram Şekerleriyle Ağzını Tatlandırıyor
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi?
Üniversiteli gençten, buruk bayram sevinci yaşayan depremzede çocuklara destek