Hatay'da 3 kişinin öldüğü iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 21 şüpheli daha yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Ramazan Bayramı'nda iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Keskincik Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde iki aile arasında çıkan kavga sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi, 37 kişinin de yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mart'ta yakalanan 6 zanlının ardından kavgaya karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ekipler, mahallede ikamet eden 40 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.

Olayda yaralanan 37 kişiden 34'ünün hastanelerdeki tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı'ndaki 27 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Altınözü ilçesinde iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmüştü. Jandarma ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kavganın ardından 6 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
