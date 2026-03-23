İstanbul Havalimanı Ramazan Bayramı tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi

İstanbul Havalimanı, 19-22 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili boyunca toplamda 873 bin 851 yolcuya hizmet verirken, 5 bin 871 uçuş gerçekleştirdi. Yoğunluk, bayram tatilinin son gününde de devam etti.

Ramazan Bayramı tatili ile okulların ikinci dönem ara tatilinin birleşmesi İstanbul Havalimanı'nda hem uçuş hem de yolcu yoğunluğuna neden oldu. Bu kapsamda 19 Mart tarihinde başlayan yolcu yoğunluğu bayram tatilinin son gününde de devam etti. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından paylaşılan verilere göre 19-22 Mart tarihlerini kapsayan dönem içerisinde havalimanı 873 bin 851 yolcuya hizmet ederken 5 bin 871 uçuş gerçekleşti. 19 Mart'ta başlayan yoğunlukta 212 binden fazla yolcu ağırlanırken, dönüş yolculuğunun başladığı gün ise yolcu yoğunluğu yaşandı. Dün gerçekleşen uçuş ve yolcu sayılarına göre havalimanında 1577 uçuşun gerçekleşirken, 246 bin 625 kişi havalimanını kullandı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. 18 Temmuz 2025 tarihinde ise günlük 1707 uçuşla 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına şok bir ceza daha
Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu

Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına şok bir ceza daha
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi