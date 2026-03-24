Bingöl'de bayram bilançosu: 1 ölü, 37 yaralı

Bingöl'de Ramazan Bayramında meydana gelen trafik kazaları açıklandı. Buna göre, il genelinde 32 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 1 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından 8 bin 130 araç sorgulandı. Denetimlerde 76 sürücü ve 156 araç plakasına da cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 22 araç trafikten men edildi. Bir sürücünün ehliyeti iptal edilirken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sürücülere ve araçlara toplamda 1 milyon 923 bin 174 TL para cezası kesildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı