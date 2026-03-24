Bingöl'de bayram bilançosu: 1 ölü, 37 yaralı

Bingöl'de bayram bilançosu: 1 ölü, 37 yaralı
Ramazan Bayramı boyunca Bingöl'de meydana gelen 32 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 37 kişi yaralandı. Denetimlerde 76 sürücüye ceza kesildi.

Bingöl'de bayram süresi boyunca meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

Bingöl'de Ramazan Bayramında meydana gelen trafik kazaları açıklandı. Buna göre, il genelinde 32 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 1 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından 8 bin 130 araç sorgulandı. Denetimlerde 76 sürücü ve 156 araç plakasına da cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 22 araç trafikten men edildi. Bir sürücünün ehliyeti iptal edilirken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sürücülere ve araçlara toplamda 1 milyon 923 bin 174 TL para cezası kesildi. - BİNGÖL

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı

ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı

ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler

Geceye damga vuran kare! Canlı yayında krize girdiler
Ada ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem

Ada ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem