Haberler

Bayramda 454 acil vaka

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Ramazan Bayramı boyunca hastaneler ve acil sağlık istasyonları kesintisiz hizmet verdi. Arefe günü dahil toplam 454 vakaya müdahale edildi. Bin 676 sağlık personeli, bayram süresince görev yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan Bayramı boyunca yüzlerce vakaya müdahale edilirken, sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürüldü.

19 Mart 2026 Perşembe günü Arefe ile başlayan ve 20-22 Mart tarihleri arasında devam eden Ramazan Bayramı sürecinde, Düzce genelinde önemli bir sağlık organizasyonu gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bayram süresince kamu hastaneleri ve acil sağlık istasyonlarında toplam bin 676 sağlık personeli görev yaptı.

Bu süreçte ekipler, arefe günü dahil olmak üzere Acil Sağlık Hizmetleri toplam 454 vakaya müdahale etti. Bayram boyunca görev yapan Acil Sağlık ekipleri olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek risklerin büyümesini önledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

