Çubuk'ta muhtarlardan Başkan Demirbaş'a bayram ziyareti

Çubuk Muhtarlar Derneği üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret ederek bayramlaştı ve ilçedeki yeni yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı Sadık Can ve mahalle muhtarlarının katıldığı ziyaret, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Programda, muhtarlarla tek tek bayramlaşan Demirbaş, ilçede yürütülen çalışmalar ve yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Demirbaş, yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu belirterek, "Mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. İlçe olarak huzur içinde bir bayramı idrak ettik. Rabbim bizleri sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaştırsın." ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla kurulan güçlü iletişime dikkati çeken Demirbaş, görev süresi boyunca istişareye dayalı bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade ederek, "Her zaman kapımız da gönlümüz de açık. Muhtarlarımızla kurduğumuz bu güçlü iletişim ve dayanışma, ilçemizde hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlıyor." dedi.

Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı Can ise belediyenin ramazan ayı boyunca iftar çadırında vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, katkı sunan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Ziyaret, bayramlaşma ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
