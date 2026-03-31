Bolu'da asayiş

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 13-23 Mart'ta Ramazan Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranma kaydı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli ve hükümlüler hakkında hem adli hem de idari işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Bolu'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı.

JASAT ekipleri, "haberleşme ve enerji kablosu hırsızlığı", "motosiklet hırsızlığı" ve "Orman Kanunu'na muhalefet" suçlarından aranan F.İ'yi kentte yakaladı.

Ekipler, şüphelinin ikametinde bulunan çalıntı motosikleti sahibine teslim etti. İşlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Otobüsler denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü denetimi yaptı.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla Bolu-Mudurnu yolu güzergahında yolcu otobüsü denetimi gerçekleştirdi. Jandarma personelinin yolcu kılığında yaptığı denetimde kural ihlaline rastlanmadı.

Şoför ve yolcular, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.