İftitah tekbirleri ne zaman başlıyor, teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

İftitah tekbirleri ne zaman başlıyor sorusu, özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan bayramı öncesi camilere gidecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Namazın başlangıcında söylenen bu tekbirlerin vakti ve nasıl getirileceği dini kaynaklarda detaylı şekilde açıklanıyor.

İftitah tekbirleri, namaza başlarken “Allahu Ekber” diyerek yapılan ilk tekbir olarak bilinirken, bu ibadetin ne zaman ve nasıl başlatılacağı sıkça araştırılıyor. Peki, iftitah tekbirleri ne zaman başlıyor, hangi durumlarda geçerli sayılıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Cevap:

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]). Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

Osman DEMİR
