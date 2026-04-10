Mescid-i Aksa'ya kavuşan Filistinler, cuma namazında "Ramazan Bayramı" sevinci yaşadı

ABD-İran arasındaki ateşkesin ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 42 gün sonra cuma namazında kavuşan Filistinliler, Ramazan Bayramı sevinci yaşadı.

İsrail yönetimi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından 28 Şubat'tan itibaren Mescid-i Aksa'yı kapattı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayında Filistinlilerin sosyal hayatının merkezinde yer alan Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve ona ev sahipliği yapan Eski Şehir'e erişimin kısıtlanması, savaşın gölgesindeki bölgede daha da kasvetli bir hava doğurdu.

ABD-İran arasındaki ateşkesin ardından Aksa'da bugün 6 hafta aradan sonra ilk defa cuma namazı kılındı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi 42 gün aradan sonra ilk cuma namazına saatler kala insan seline uğradı. İsrail polisi, Eski Şehir ve çevresinde birçok noktada konuşlandı. İsrail polisinin, bazı Filistinlileri özellikle de gençleri kontrol noktasından geri çevirdiği görüldü.

Mescid-i Aksa özleminin ardından bu kutsal mekana gelen yaklaşık 100 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu. Namazın ardından Filistinli ailelerin Aksa ve Kubbetü Sahra'nın önünde fotoğraf çektirdiği, insanların birbiriyle selamlaştığı, bölgede kutlama havasının hakim olduğu gözlendi.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki statükonun aksine Harem-i Şerif'in avlusunda gruplar halinde gezmesi ve konuşlanması dikkati çekti.

-Aksa'da Ramazan Bayramı'na benzer sevinç

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılanlar AA muhabirine, Aksa'nın cemaatinden mahrum kalmasından dolayı hüzün yaşadıklarını, bugünse Ramazan Bayramı'na benzer bir sevinç ve mutluluk içinde olduklarını belirtti.

İsrail'in kuzeyindeki Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının yaşadığı Tamra beldesinden Cemal Kenan, çocukları ve eşiyle Mescid-i Aksa'ya cuma namazı için geldiklerini söyledi.

Kenan, ramazan ayının ilk haftasında gelebildiğini ancak sonrasında kapatılması nedeniyle Aksa'dan mahrum kaldıklarını belirterek, "(Aksa'nın kapatılması) Bizim için çok üzücüydü. Bu kutsal mekanın ibadete gelenlerin yüzüne kapatılması hazindi. Bu bizim vicdanımıza dokundu. Burası bizim ilk kıblemiz. Ramazanda her cuma gelirdik, Kadir Gecesi'ni burada geçirirdik. Savaş nedeniyle kapandı." diye konuştu.

Mescid-i Aksa'ya sevgi, özlem ve imanla namaza geldiğini aktaran Kenan, "Ben bugün insanların yüzünde bayram gününü görüyorum. Az önce oğluma, 'insanlara bak, ne kadar mutlular' dedim. İnsanlar Aksa'ya kavuştuğu için mutlular." diye konuştu.

Kenan, Mescid-i Aksa'nın İslam aleminin en kutsal üçüncü mekanı olduğunun altını çizerek, dünya genelinden Müslümanlara bu kutsal mekanı yalnız bırakmamaları, ziyaret etmeleri çağrısı yaptı.

Kızıyla Aksa'ya gelen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini Filistinli kadın Ummu Yusuf da bu kutsal mekanı çok özlediklerini belirterek, "Dışarıda insanlar dolaşabiliyordu ama Aksa'ya kimsenin gelmesine izin verilmiyordu." diye konuştu.

Ummu Yusuf, Aksa'nın Filistinliler için hem dini hem de sosyal "çok çok özel bir yer olduğunun" altını çizerek, "Bugün o kadar mutlu olduk ki tarif etmek mümkün değil. Şuraya bakın, adeta bayram günü gibi. Kaçırdığımız, o ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı yeniden yaşamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin, Aksa'ya kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Ummu Yusuf, "Dünya genelinden Müslümanlar, gözünü Aksa'ya çevirmeli. Burası sadece Filistinliler için değil tüm İslam alemi için mukaddes bir mekan. Müslümanlar burayı kurtarmalı, kendi başına bırakmamalı." dedi.

-Türk genç Aksa'yı görünce göz yaşlarını tutamadı

Filistinlilerle dayanışma sergilemek için Almanya'dan gelen 21 yaşındaki Türk öğrenci Selim Er, Mescid-i Aksa kapalıyken işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelerek, Eski Şehir'i gezdiğini, o sıralarda atmosferin çok üzücü ve insanların çok durgun olduğunu, içeriye giremedikleri için Mescid-i Aksa'yı Zeytindağı'ndan izlediklerini söyledi.

Er, ilk defa Mescid-i Aksa'ya girdiğini belirterek, "Anlatılamaz bir his. Gerçekten yaşanması gerek. O kadar güzel bir his ki içeri girdim gözlerim yaşardı. İnsan dua etmeyi bırakmak istemiyor. Bir şükür namazı kılayım dedim, 5 şükür namazı kıldım." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki birliğini görmenin mutluluk verici olduğunu kaydeden Er, "Sanki bayram gibi. Daha önce böyle bir cuma namazı görmedim. Filistinliler yabancı olduğumu anlayınca o kadar güzel karşılıyor, misafirperverlikleri o kadar iyi ki insan kendisini buralıymış gibi hissediyor." diye konuştu.