Kapadokya'da turistik merkezler bayram tatilinde 57 bin 988 ziyaretçiyi ağırladı

Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde 57 bin 988 ziyaretçiyi ağırladı. Geçtiğimiz günlerde en çok ilgi gören yerler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri bulunuyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi mekanları, kültürel değerleri ve doğal zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde ülkenin farklı yerlerinden ziyaretçilerini ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeye gelenler, peribacalarıyla kaplı vadilerin yanı sıra müze ve ören yerlerini gezip çeşitli tur aktivitelerine katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 19-22 Mart'taki bayram tatilinde bölgedeki müze ve ören yerlerine 57 bin 988 kişi giriş yaptı.

Tatilde 15 bin 321 kişiyle en çok ziyaretçiyi Göreme Açık Hava Müzesi çekerken, burayı 13 bin 343 ziyaretçiyle Paşabağları Ören Yeri ve 10 bin 690 ziyaretçiyle Kaymaklı Yeraltı Şehri takip etti.

Tatil süreci boyunca bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk yüzde 80'i aşarken, gezi rotalarında da yoğunluk oluşmuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
